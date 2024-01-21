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РПЛ

Сегодня, 22:45

Радимов: «Не удивлюсь, если «Динамо» в это трансферное окно никого не подпишет»

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Бывший игрок «Динамо», тренер Владислав Радимов высказался об отсутствии трансферов у бело-голубых в зимнее трансферное окно.

«Ну почему «Динамо» молчит — они же продлили контракт с Лещуком! (Смеется.) А так я думаю, что они сделают ставку на следующий год, а в этом у них достаточно хороший состав. Ну и летом игроки были приобретены с опозданием — я думаю, Личка хочет посмотреть воочию, как это все выглядит, провести сбор, а дальше уже принимать решение. Не удивлюсь, если «Динамо» в это окно никого не подпишет», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно московский клуб не приобрел ни одного игрока.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Динамо (Москва)
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