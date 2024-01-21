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Сегодня, 22:09

Радимов рассказал, какой игрок нужен «Спартаку»

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Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА, тренер Владислав Радимов рассказал, какие позиции нужно усилить «Спартаку» в зимнее трансферное окно.

«Думаю, что красно-белым нужен игрок креативный, «десятка», который будет созидать. Потому что Игнатова «штормит», он даже в составе не всегда выходит. Стабильности ему не хватает. А все остальные полузащитники — они, в основном, оборонительного плана. Так что нужен игрок, который будет связывать оборону и атаку. Это в первую очередь. Может, на фланг еще кого-то», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Спартак» после 18 туров РПЛ занимает 5-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Владислав Радимов
ФК Спартак (Москва)
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