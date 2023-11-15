Тороп — о встрече с Акинфеевым в детстве: «Игорь пожал мне руку, я потом не мыл ее»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о первой встрече с Игорем.

«Мне было восемь лет, я только-только в ЦСКА перешел, и у нас в манеже было зимнее первенство Москвы, а у клуба тогда офис там же был. И я помню, как я впервые увидел Игоря. Он для меня иконой был. Я тогда не сфотографировался с ним, но руку он мне пожал. Я после этого специально даже руки с мылом не мыл», — рассказал Тороп.

«Получается, что Игорь играет в футбол дольше, чем я живу», — добавил молодой голкипер армейцев.

Тороп — воспитанник академии ЦСКА. За основной состав армейцев он дебютировал в мае 2022 года в матче РПЛ против «Сочи» (0:1). Всего Тороп провел 19 матчей за первую команду, 14 из которых — в Кубке России.

15 ноября на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» стартовал документальный сериал, посвященный жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть первый эпизод