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Сегодня, 16:41

Спиридонов — о победе «Спартака» над «Крыльями»: «Тренеру надо задуматься о Николсоне. Это пустое место»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу команды над «Крыльями Советов» (5:2) в матче 12-го тура РПЛ .

«Первый тайм был очень тревожным. Как мы начали играть... Если бы «Крылья» забили второй гол в эпизоде, когда мяч попал в Селихова, то могло бы сложиться и по-другому. Но по игре мы давили, молодцы!
Тренеру надо задуматься о Николсоне. Это пустое место. Не могу понять, почему дают так мало времени Зиньковскому. Тут вопрос тренеру надо задавать. Судейство Казарцева? Он, конечно, судил нервно, но вопросов у меня к нему нет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Красно-белые набрали 25 очков и вышли на второе место в турнирной таблице чемпионата России, самарцы с 11 очками на 11-й строчке.

В 13-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА, «Крылья» примут «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Спиридонов
Шамар Николсон
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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