Воспитанник ЦСКА — об учебе в колледже США: «Однажды на урок пришли сатанисты»

18-летний воспитанник «Динамо» и ЦСКА Максим Скопинов в интервью «СЭ» поделился историей своей карьеры.

— Я учился в колледже SLCC в Солт-Лейк-Сити. Сами уроки были неплохими: я изучал, к примеру, искусство, бизнес, психологию. А еще был предмет, который я никогда не забуду, — история религий. Мормоны считают, что все веры имеют право на существование, поэтому к нам на урок однажды пришли сатанисты. Они рассказывали про свою религию и о том, как приносят животных в жертву. И все это я должен был слушать.