Воспитанник «Спартака» Гулиев стал игроком «Сабаха»

Воспитанник «Спартака» Аяз Гулиев стал игроком азербайджанского «Сабаха», сообщается на сайте клуба. Контракт 26-летнего хавбека рассчитан на три года.

С лета 2022 года футболист выступал за «Химки». Всего он провел 22 матча в составе красно-черных в различных турнирах.

Гулиев является воспитанником «Спартака». За главную команду красно-белых он провел 26 матчей и забил 1 гол.