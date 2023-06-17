Вратарь «Динамо» Лещук раскритиковал сервис в аэропортах США: «После такого еще больше ценишь то, что есть в России»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о негативном опыте, с которым столкнулся в одном из аэропортов США во время отпуска.

«Сервис в США, конечно, оставляет желать лучшего. После него ценишь еще больше то, что есть у нас в России. Вот сегодня в аэропорту на досмотре сначала заставили перекладывать все с одной ленты на другую, потому что сотрудники секьюрити сами путаются в своих же правилах, потом сказали снять обувь, но бахилы не предоставили. У нас это считается нормой, а у них каждый сам должен позаботиться о себе.

Я, разозлившись на все это, сказал сотруднику досмотра, что у нас в России сервис лучше и всегда есть бесплатные бахилы, на что он ответил, «это не Россия, а Америка», с чем, в целом, невозможно не согласиться. Но я решил добить финалочкой: «Скоро мы к вам по российским паспортам летать будем». Тут, конечно, своя атмосфера, ради чего я и посещаю эту страну, но то, что есть у нас на родине, это уровень, который тяжело найти в других странах», — написал Лещук в своем Telegram-канале.

«Динамо» планирует выйти из отпуска 26 июня, команда проведет летние сборы в Москве на базе в Новогорске.

В сезоне-2022/23 бело-голубые заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 45 очками в 30 матчах. 27-летний Лещук провел 8 матчей в РПЛ, пропустил 10 голов и отыграл одну встречу на ноль.