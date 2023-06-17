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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился

Виталий Косик
Корреспондент
Футболист "Крыльев Советов" Владимир Писарский.
Владимир Писарский.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский женился на своей избраннице Юлии, сообщает пресс-служба команды.

«Поздравляем Вову и его супругу Юлию со свадьбой. Счастья, благополучия и процветания вам, Писарские», — написано в сообщении клуба.

В первой половине сезона-2022/23 Писарский выступал за «Оренбург», проведя 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и одной результативной передачей.

В зимнее трансферное окно форвард присоединился к «Крыльям». Он провел за самарский клуб 16 матчей и забил три гола.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Владимир Сычевой (Писарский)
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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