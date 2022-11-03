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3 ноября, 23:59

Вратарь «Факела» Свинов назвал лучших нападающих РПЛ

Анна Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Факела» Илья Свинов назвал лучших нападающих текущего сезона РПЛ.

«Соболева. Хотя против нас у него не очень хорошо получилось сыграть, но в этом сезоне он очень силен. Комличенко — очень мощный форвард, хорошо цепляется за мячи. Малком и Клаудиньо — запредельный уровень, топ для нашего чемпионата. Сейчас играли с «Оренбургом»: мне Мансилья очень понравился. Мы готовились, смотрели нарезки. Это очень быстрый футболист, прессингует, отрабатывает сзади», — приводит слова Свинова «РБ Спорт».

После первого круга сезона-2022/23 РПЛ в гонке бомбардиров лидирует нападающий «Спартака» Квинси Промес (12 голов). На втором месте идет форвард «Зенита» Малком, на третьем — нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой. У обоих игроков по 11 голов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-svinov-esli-doverit-sya-bakaevu-zenit-mozhet-ne-zametit-poteri-dazhe-malkoma/
Александр Соболев
Илья Свинов
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Николай Комличенко
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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