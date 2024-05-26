Орлов: «Ошибка Песьякова? У Артура очень сильный удар, мяч виляет»

Комментатор Геннадий Орлов объяснил, почему вратарь «Ростова» Сергей Песьяков не выручил свою команду после удара нападающего «Зенита» Артура в матче 30-го тура РПЛ.

Этот гол принес команде Сергея Семака победу над ростовчанами (2:1) и чемпионство.

«Теперь шутят, что после золотого гола Артура «Зенит» должен предложить Песьякову контракт? Постойте, все не так уж очевидно. Я бы не вешал сейчас всех собак на Сергея. Поясню. У Артура очень сильный удар, хлесткий. И мяч летит не ровно, а виляет! До ворот было близко. Песьяков успел руки поставить, но удар наносился под углом. Считаю, вратарю нужно было немного развернуть кисти. Либо не успел, либо не сообразил, поставил ладони ровно... Но я бы прежде всего говорил о сильном «выстреле» Артура. Как у Халка!



Вообще, считаю Песьякова талантливым вратарем. Данные у него отличные. Но в «Ростове» его начали переучивать: разыгрывать мяч ногами. Сколько очков в итоге из-за этого потеряли дончане?», — сказал Орлов «СЭ».

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда еще ни разу не опускалась ниже первого места по итогам сезона с момента, как ее возглавил Сергей Семак.