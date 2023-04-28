Свинов ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак»

Вратарь «Факела» Илья Свинов ответил на вопрос, возможно ли его возвращение в «Спартак».

Свинов находится в воронежском клуба на правах аренды.

— Возможно ли возвращение в «Спартак»?

— У меня в любом случае заканчивается аренда, поэтому летом я вернусь, а дальше будет видно.

— Какие твои мысли на этот счет?

— Да никакие. Мои мысли сейчас только о «Факеле». А летом, после конца сезона, сядем и посмотрим, как там будет.

— Тебе хочется остаться в «Факеле» или еще раз попробовать в «Спартаке»?

— Сейчас мне хочется остаться в премьер-лиге с «Факелом», а потом вернуться в «Спартак» и решить свою дальнейшую судьбу.

— Осталась мотивация оказаться в «Спартаке»?

— Конечно, у меня есть мотивация, но не только в «Спартаке» — стать лучшим в России. Надеюсь, я приду к этому. Шаг за шагом.

— Предварительных переговоров с «Факелом» сейчас не было по поводу возможного продления аренды?

— Нет, мы сейчас сконцентрированы только на игре и на результате, чтобы команда осталась. Как подметили, [этого] все хотят, даже не только в Воронеже, потому что такая команда и такие болельщики. Всем приятно играть с болельщиками. Они приезжают, — большой стадион, 2-3 тысячи — всем приятно играть в атмосфере. В гостях все [это] отмечали. Даже «Спартак», когда был аншлаг и они выиграли 4:1.