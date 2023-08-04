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Сегодня, 13:56

Караваев рассказал, что его не пустили на самолет в Чехию из-за российского паспорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как его не пустили на рейс в Чехию из-за российского паспорта.

«В отпуске был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался. Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — приводит слова Караваева Sport24.

Ранее российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову не пустили в Чехию на турнир WTA. Также сотрудники погранслужбы Чехии отказали Евгении Родиной во въезде в Прагу.

Анастасия Павлюченкова. Еще один скандал с визами в теннисе. Павлюченкову не пустили на турнир в Прагу

Источник: Sport24
Вячеслав Караваев
ФК Зенит
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