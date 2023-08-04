Караваев рассказал, что его не пустили на самолет в Чехию из-за российского паспорта

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как его не пустили на рейс в Чехию из-за российского паспорта.

«В отпуске был в Москве, в Праге, в Амстердаме. В Чехию не без косяков добрался. Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге еще три часа добирались до Праги на машине», — приводит слова Караваева Sport24.

Ранее российскую теннисистку Анастасию Павлюченкову не пустили в Чехию на турнир WTA. Также сотрудники погранслужбы Чехии отказали Евгении Родиной во въезде в Прагу.