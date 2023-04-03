Колосков: «Было очевидно, что Гогниева уволят»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на увольнение Спартака Гогниева с поста главного тренера «Химок».

«После недавнего поражения «Химок» было очевидно, что Гогниева уволят. Он и так висел на волоске, результаты говорили сами за себя. Так что решение вполне логичное. Другое дело, что «Химки» поменяли уже 10 тренеров за 3 года. Совершенно непонятно, какая политика у клуба, кто им управляет, кто за что отвечает. Там вечно какая-то вакханалия творится. У них был хороший тренер — Игорь Черевченко. Играли нормально, добивались результатов. Потом его убрали, вернули, еще раз убрали. В общем, чехарда какая-то. Я не специалист по «Химкам», не слежу за ними, в этом сезоне не видел ни одной их игры. Но очевидно, что у клуба проблемы с управлением», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.