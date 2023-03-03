Якимов рассказал, почему бросил футбол на три года

Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал о своем выгорании.

«Мне 17-18 лет, я на хорошем счету в академии «Краснодара». Но не получаю никакого удовольствия от футбола. Понимаю: никак не буду счастливым, если продолжу так жить. Надо что-то менять, найти новое призвание. Решение бросить футбол не сиюминутное, это накапливалось. У меня произошло выгорание. Не знаю, ощущали ли вы подобное, а я тогда так устал, что просто расхотел профессионально заниматься любимым вроде бы делом. Шел на тренировки безо всякого желания. Работать по два раза в день, отдаваться этой работе в какой-то момент я был просто не готов. Что-то подростковое рвалось, душа просила больше свободы, времени на самого себя. Эта несвобода давила на меня и усугубляла желание бросить футбол. В академии же как: каждый день ранние подъемы на тренировку, постоянные разъезды. По вечерам накрывала апатия. Не хотелось вообще ничего. Тебя каждый день заставляют, заставляют — а тебе осточертело. Так я бросил футбол на три года», — приводит слова Якимова Sport24.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.