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Сегодня, 13:34

Якимов рассказал, почему бросил футбол на три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал о своем выгорании.

«Мне 17-18 лет, я на хорошем счету в академии «Краснодара». Но не получаю никакого удовольствия от футбола. Понимаю: никак не буду счастливым, если продолжу так жить. Надо что-то менять, найти новое призвание. Решение бросить футбол не сиюминутное, это накапливалось. У меня произошло выгорание. Не знаю, ощущали ли вы подобное, а я тогда так устал, что просто расхотел профессионально заниматься любимым вроде бы делом. Шел на тренировки безо всякого желания. Работать по два раза в день, отдаваться этой работе в какой-то момент я был просто не готов. Что-то подростковое рвалось, душа просила больше свободы, времени на самого себя. Эта несвобода давила на меня и усугубляла желание бросить футбол. В академии же как: каждый день ранние подъемы на тренировку, постоянные разъезды. По вечерам накрывала апатия. Не хотелось вообще ничего. Тебя каждый день заставляют, заставляют — а тебе осточертело. Так я бросил футбол на три года», — приводит слова Якимова Sport24.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-dusha-prosila-svobody-nakryvala-apatiya-vospitannik-krasnodar-yakimov-brosal-futbol-na-tri-goda-iz-za-vygoraniya
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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