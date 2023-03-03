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Сегодня, 13:27

Егоров прокомментировал выбор Галимова главным судьей на матче «Зенит» — «Пари НН»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров прокомментировал выбор Романа Галимова главным судьей на матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Пари НН».

«Насколько я знаю Романа Галимова, проблем быть не должно. Детектор лжи — это не есть показатель чего-то. У нас судейская организация тех времен была очень похожа на какой-то очень серьезный военный объект. Не понимаю, почему вообще это допускалось. А то, что Галимов проходил проверку на детекторе лжи... Они все его проходили, к сожалению. Он уверенно работал в первом дивизионе. Если человека перевели из первого дивизиона в высший, то его в чем-то ограничивать неправильно. Людям нужно обязательно доверять. Будет ли он нервничать? Человеку 40 с лишним лет. Что ему нервничать? Он уже все это проходил: «Зенит», «Спартак», ЦСКА. Конечно, есть предстартовое волнение. Кто бы ни говорил, что никогда не волновался, — все это будет блеф. Поверьте мне, никто не хочет ошибаться», — приводит слова Егорова «РБ Спорт».

После 17 тура «Зенит» лидирует в турнирной таблице «РПЛ», набрав 42 очка. «Пари НН» занимает 12-е место (19 очков).

Матч «Зенит» — «Пари НН» пройдет 4 марта. Начало — в 16:30 (мск).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-galimov-prohodil-detektor-lzhi-oni-vse-ego-prohodili/
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