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Сегодня, 14:20

Якимов заявил, что не чувствовал поражения из-за решения бросить футбол на три года

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Воспитанник «Краснодара» полузащитник Вячеслав Якимов, выступающий на правах аренды за «Факел», рассказал, какие сделал выводы после решения завязать с футболом на несколько лет.

«Главное, что я понял в те три года: мне на самом деле хочется развиваться в футболе, футбольная жизнь привлекательна. Со своими трудностями, понятно, с физическими нагрузками — но в то же время в ней есть кайф. Те же выезды, тренировочные сборы, этот антураж перед матчами и во время матчей — на самом деле это дорогого стоит. Я это осознал не сразу. И еще: если человек перестал получать кайф и ощущает в себе силы изменить жизнь, бросить себе вызов, не вижу в этом слабости. Я не чувствовал своего поражения: «У меня не получилось в академии «Краснодара», я слабак». Просто тогда был не готов продолжать. И хотел стать счастливее», — приводит слова Якимова Sport24.

«Факел» набрал 13 очков за 17 туров и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-03-ne-chuvstvoval-porazheniya-u-menya-ne-poluchilos-v-krasnodare-ya-slabak-yakimov-iz-fakela-o-pereryve-v-karyere
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Вячеслав Якимов
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