Якубко: «Дзюба любит шум вокруг себя, и все журналисты опять повелись»

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко выразил недоумение по поводу обсуждения в прессе отказа форварда «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

После матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист заявил, что не увидел тренера петербургской команды.

«Я не понимаю, почему такая истерия произошла после этого эпизода. Может, у них какие-то напряженные отношения и Дзюба не пожал руку бывшему тренеру. Что тут такого страшного? Что такое произошло? Что случилось? Даже Семак спокойно отреагировал. Дзюба любит шум вокруг себя, и все журналисты опять повелись. И опять не говорят ни про что иное, кроме как про то, что Дзюба не подал руки. Я не понимаю, как все журналисты могут попасться на такую ловушку. Сразу началась паника. Ну не пожал и не пожал — не хотелось», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.