Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:45

Якубко: «Дзюба любит шум вокруг себя, и все журналисты опять повелись»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Амкара» Мартин Якубко выразил недоумение по поводу обсуждения в прессе отказа форварда «Локомотива» Артема Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

После матча 22-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» (1:2) Дзюба не пожал руку Семаку. Позже футболист заявил, что не увидел тренера петербургской команды.

«Я не понимаю, почему такая истерия произошла после этого эпизода. Может, у них какие-то напряженные отношения и Дзюба не пожал руку бывшему тренеру. Что тут такого страшного? Что такое произошло? Что случилось? Даже Семак спокойно отреагировал. Дзюба любит шум вокруг себя, и все журналисты опять повелись. И опять не говорят ни про что иное, кроме как про то, что Дзюба не подал руки. Я не понимаю, как все журналисты могут попасться на такую ловушку. Сразу началась паника. Ну не пожал и не пожал — не хотелось», — приводит «РБ Спорт» слова Якубко.

«Зенит» сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка. «Локомотив» занимает 11-ю строчку, имея в активе 25 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-dzyuba-lyubit-shum-vokrug-sebya-a-zhurnalisty-popalis-v-ego-lovushku/
Артем Дзюба
Мартин Якубко
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Квят готовится перейти в модную «Формулу». Новый этап в карьере российского пилота?
Хоккеисты СКА и ЦСКА подрались после окончания пятого матча серии финала Запада КХЛ
Песков призвал разобраться в достоверности кадров с казнью военного
В Белгородской области подтвердили гибель 178 свиней при обстреле фермы ВСУ
Reuters сообщило о рассмотрении Сербией возможности поставок оружия Украине
В Кремле рассказали о перспективах продления зерновой сделки
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян намерен покинуть «Краснодар» и продолжить карьеру в Европе

Нигматуллин считает, что Лантратову нужно играть за «Локомотив»