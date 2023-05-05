КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:28

Йоканович и Пятибратов оштрафованы на 30 тысяч рублей после матча «Динамо» — «Факел»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича и экс-тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова после очной встречи команд в 25-м туре РПЛ (0:2).

«Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов — выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Факел» на 20 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 25 туров «Динамо» с 39 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Факел» с 21 баллом занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. После матча с бело-голубыми воронежцы объявили об уходе Пятибратова и назначении Вадима Евсеева новым главным тренером команды.

Футбол
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Дмитрий Пятибратов
Славиша Йоканович
КДК
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бежавшая с Украины биатлонистка вернула российский паспорт. Бех снова может выступать за нашу страну
Жена Авербуха пошла по стопам Загитовой. Подробности шоу в честь Великой Победы
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
Пользователи Twitter осудили Зеленского после международных поездок
Предстоящее лето в России может стать самым жарким за полтора века
В Кремле ответили на заявление Fortum против передачи акций Росимуществу
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савин считает, что через 5 лет «Торпедо» будет находиться в верхней части таблицы РПЛ

«Пари НН» оштрафован на 20 тысяч рублей за поздний выход из раздевалки, «Торпедо» — на 10 тысяч на выход аналитика из технической зоны