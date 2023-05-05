Йоканович и Пятибратов оштрафованы на 30 тысяч рублей после матча «Динамо» — «Факел»

КДК РФС оштрафовал главного тренера «Динамо» Славишу Йокановича и экс-тренера «Факела» Дмитрия Пятибратова после очной встречи команд в 25-м туре РПЛ (0:2).

«Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из пределов технической зоны. Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов — выход за пределы технической зоны с выходом на поле. Пятибратов оштрафован на 30 тысяч рублей, а «Факел» на 20 тысяч рублей», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

После 25 туров «Динамо» с 39 очками занимает 7-е место в РПЛ. «Факел» с 21 баллом занимает 14-ю строчку в турнирной таблице. После матча с бело-голубыми воронежцы объявили об уходе Пятибратова и назначении Вадима Евсеева новым главным тренером команды.