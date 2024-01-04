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Сегодня, 16:10

Юран поздравил Романцева с юбилеем: «Он мэтр нашего футбола, великий тренер и человек»

Константин Белов
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» и нынешнего советника нижегородского клуба Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января, ему исполнилось 70 лет.

«Хочу поздравить Олега Ивановича с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья — это самое главное. Он мэтр нашего футбола, постсоветского и российского пространства. Олег Иванович — великий тренер и человек», — сказал Юран «СЭ».

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
Сергей Юран
Футбол
РПЛ
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