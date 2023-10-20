Юран — об операции: «Вместо участия в матче памяти Цымбаларя удалял камень в почках»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как несколько недель назад внезапно был прооперирован.

— За вас многие поволновались, когда вместо участия в матче памяти Ильи Цымбаларя вы вдруг угодили в больницу на срочную операцию. Что случилось?

— Я очень хотел участвовать в этом матче, но обнаружили камень в почках, и понадобилось хирургическое вмешательство — лазером его было не раздробить. Очень расстроился, поскольку мы с Ильей дружили семьями, проводили вместе много времени вне футбола. И в нем тоже — он помогал мне в дубле «Спартака».

Когда открывали спартаковский стадион, его уже не было в живых, и на «Открытие Арене» еще до игры основы с «Црвеной Звездой» состоялся матч ветеранов, который мне, и не только мне, хотелось посвятить памяти Цымбаларя. Но руководство почему-то не согласилось. Но сам я тогда играл в футболке, на которой было написано: «Илья Цымбаларь, ты с нами!» А тут помешало вот такое обстоятельство...

— Вы провели в стационаре почти всю подготовку к следующему матчу с «Динамо», но на нем самом каким-то образом оказались на скамейке.

— Врачи накануне матча с «Динамо» сказали, что мне нервничать нельзя, но я ответил, что хорошо себя чувствую и беру ответственность на себя. Команда и так пять дней без меня готовилась, так что, и на игру теперь не приходить? Не могу сказать, что докторам это понравилось. Бумаг мне подписывать не пришлось, но врачи настоятельно рекомендовали мне не находиться на игре. Но в итоге мы нашли консенсус, ха-ха! И команда без меня поработала ответственно, сыграла на выезде с одним из тогдашних лидеров вничью, а по моментам могла и победить.

— Такая игра сказалась на здоровье благотворно? С тех пор все нормально?

— Да, все хорошо. Чтобы избегать таких вещей, раз в три месяца нужно делать УЗИ почек.