Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:30

Юран — об операции: «Вместо участия в матче памяти Цымбаларя удалял камень в почках»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Сергей Юран.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в интервью «СЭ» рассказал, как несколько недель назад внезапно был прооперирован.

— За вас многие поволновались, когда вместо участия в матче памяти Ильи Цымбаларя вы вдруг угодили в больницу на срочную операцию. Что случилось?

— Я очень хотел участвовать в этом матче, но обнаружили камень в почках, и понадобилось хирургическое вмешательство — лазером его было не раздробить. Очень расстроился, поскольку мы с Ильей дружили семьями, проводили вместе много времени вне футбола. И в нем тоже — он помогал мне в дубле «Спартака».

Когда открывали спартаковский стадион, его уже не было в живых, и на «Открытие Арене» еще до игры основы с «Црвеной Звездой» состоялся матч ветеранов, который мне, и не только мне, хотелось посвятить памяти Цымбаларя. Но руководство почему-то не согласилось. Но сам я тогда играл в футболке, на которой было написано: «Илья Цымбаларь, ты с нами!» А тут помешало вот такое обстоятельство...

— Вы провели в стационаре почти всю подготовку к следующему матчу с «Динамо», но на нем самом каким-то образом оказались на скамейке.

— Врачи накануне матча с «Динамо» сказали, что мне нервничать нельзя, но я ответил, что хорошо себя чувствую и беру ответственность на себя. Команда и так пять дней без меня готовилась, так что, и на игру теперь не приходить? Не могу сказать, что докторам это понравилось. Бумаг мне подписывать не пришлось, но врачи настоятельно рекомендовали мне не находиться на игре. Но в итоге мы нашли консенсус, ха-ха! И команда без меня поработала ответственно, сыграла на выезде с одним из тогдашних лидеров вничью, а по моментам могла и победить.

— Такая игра сказалась на здоровье благотворно? С тех пор все нормально?

— Да, все хорошо. Чтобы избегать таких вещей, раз в три месяца нужно делать УЗИ почек.

Гильермо Абаскаль и&nbsp;Сергей Юран. «На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми

Сергей Юран
Футбол
0
Читайте также
Защитник «Авангарда» Гуляев объяснил, почему не уехал в НХЛ
«На «живое место» Абаскаля не пойду, но стремлюсь работать в «Спартаке» или другом топ-клубе». Интервью Юрана перед матчем с красно-белыми
Минпромторг рекомендовал чиновникам закупать автомобили шести марок
ФСБ ликвидировала 42 подпольные мастерские по изготовлению оружия и боеприпасов
Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения транспортера-тягача с пехотой ВСУ
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Семак — об интересе к Гарре: «Весело, когда любого игрока пытаются привязать к «Зениту»