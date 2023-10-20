Семак поделился воспоминаниями от победы «Рубина» над «Барселоной» в 2009 году

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о воспоминаниях от победы «Рубина» над «Барселоной» (2:1) на групповой стадии Лиги чемпионов в 2009 году.

— 14 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону». Вы тогда выходили на поле. Какие у вас остались воспоминания?

— Воспоминания приятные с точки зрения результата. Та «Барселона» — одна из лучших команд, против которых приходилось играть. Приятно, что «Рубин» смог победить. И Курбан Бекиевич, и удача... Но удачу тоже нужно заслужить.

47-летний Семак, будучи футболистом, играл за «Рубин» с 2008 по 2010 год.