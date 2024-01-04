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Сегодня, 18:53

Юран рассказал, как Романцев позволил ему устроить взбучку футболистам «Спартака» в матче Лиги чемпионов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран вспомнил о разговоре с экс-наставником «Спартака» Олегом Романцевым в матче Лиги чемпионов.

«После первого тайма матча группового этапа Лиги чемпионов сезона-1995/96 с «Русенборгом» мы уступали со счетом 0:2. Сидя в раздевалке, я заметил, как некоторые ребята поникли. У меня внутри все взорвалось: «Мы что, проиграем этим рыбакам и лыжникам?» Слышу, Олег Романцев говорит Георгию Ярцеву: «Пойдем отсюда — Юран разберется». Подошел к парням, обнял каждого и призвал собраться. В итоге мы выиграли ту встречу — 4:2, а Олег Иванович сказал, что я его обманул, поскольку обещал, что команда забьет три», — приводит слова Юрана RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254160-yuran-romancev-spartak
Олег Романцев
Сергей Юран
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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