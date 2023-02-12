Юран заявил, что у Жиркова был хороший уровень

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что Юрий Жирков завершил игровую карьеру.

«Юрий Жирков хорошо себя реализовал в карьере, ведь он играл за ведущие клубы — «Челси», ЦСКА, «Зенит», стабильно играл в составе сборной России. «Челси» — показатель. Значит, был хороший уровень. Он был на первых ролях в Англии. Может, там и не всегда играл, но попробуй попади в такой клуб. Не так много времени провел с Юрием, но могу сказать, что он скромный интеллигентный парень и в быту, и на тренировках. Был приземленным футболистом, никак не показывал, что играл в английском чемпионате и типа «любите меня, какой я есть» — нет, этого не было. Всегда старался тренироваться на максимуме, насколько позволяли травмы. В целом, могу о нем сказать только положительно», — приводит слова Юрана Sport24.

В составе «Зенита» футболист стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В составе сборной России защитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также дошел до четвертьфинала чемпионата мира в 2018 году.