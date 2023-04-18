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Сегодня, 13:48

Юрист Добровинский поздравил «Динамо» со столетием: «Главные матчи еще не сыграны!»

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Александр Добровинский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Юрист и болельщик «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поздравил московский клуб со столетием.

«В день рождения любимого клуба хочу поздравить болельщиков и всех сопричастных к великому «Динамо» с огромным праздником!

«Динамо» — это часть истории нашей страны, это ее гордость и радость. «Динамо» — это торжество спорта, это турне 1945 года в Англию, это Лев Яшин, это Александр Мальцев, это одноклубники в Грузии, Украине, Румынии, это, в конце концов, один из главных символов нашей страны.

Я ребенком пришел в Петровский парк, и с тех пор никогда не мыслил себя без большой прописной буквы «Д». Быть болельщиком — это великое чудо и большая честь. Это значит, что ты повенчан со своей командой в радости и горе. Сегодня в день юбилея хочу пожелать клубу побед, самоотдачи, улыбок, удачи, быть достойными наших динамовских кумиров прошлого и всегда помнить, что главные матчи еще не сыграны!" - сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года, сегодня клубу исполнилось 100 лет.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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