Нападающий «Торпедо» Фелипе о Клотете: «Тренер приехал, чтобы изменить наш менталитет»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе рассказал «СЭ» об адаптации команды к новому тренеру Жозепу Клотету.

«Адаптация проходит хорошо, потому что тренер приехал в первую очередь для того, чтобы изменить менталитет футболистов «Торпедо». Уже видно, что в последних матчах команда играет по-другому. В коллективе другая атмосфера», — сказал Фелипе «СЭ».

«Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанца 28 марта. Ранее Клотет тренировал «Брешию», «СПАЛ» и «Бирмингем».

Под руководством Клотета «Торпедо» победило «Факел» (2:0) и уступило «Спартаку» (1:2) и «Ростову» (1:2).