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Сегодня, 17:14

Семин: «Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за титул.

«Нравится настрой «Краснодара». Они играют со знанием дела. У клуба замечательный стадион и болельщики, которые гонят команду вперед. Соперникам приходится нелегко в гостях у «Краснодара». Шансы на титул? Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть. Но также хорошие шансы на титул есть и у «Зенита», и у «Динамо», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте находится «Зенит» (36).

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Краснодар
Юрий Семин
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