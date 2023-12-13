Семин: «Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть»

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил шансы «Краснодара» в борьбе за титул.

«Нравится настрой «Краснодара». Они играют со знанием дела. У клуба замечательный стадион и болельщики, которые гонят команду вперед. Соперникам приходится нелегко в гостях у «Краснодара». Шансы на титул? Победы в концовках — предвестники чемпионства, у «Краснодара» они есть. Но также хорошие шансы на титул есть и у «Зенита», и у «Динамо», — приводит слова Семина «РБ Спорт».

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ-2023/24, набрав 38 очков в 18 матчах. На втором месте находится «Зенит» (36).