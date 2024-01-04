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Семин поздравил Романцева с юбилеем: «Надо возвращаться в «Спартак» в любом качестве»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в комментарии для «СЭ» поздравил бывшего тренера «Спартака» Олега Романцева с юбилеем. В четверг, 4 января, ему исполнилось 70 лет.

«Сегодня мы восхищаемся Гвардиолой. Он по праву внес новые идеи в футбол. Много команд играет по этим схемам. Но мы должны вспомнить нововведения Романцева. Он первый стал играть в два центральных защитника. Это были Никифоров и Онопко, которые хорошо разыгрывали мяч и являлись очень техничными игроками. Он делал развитие атаки начиная с защиты. Сейчас больше играют через крайних защитников. Но «Спартак» во времена Романцева действовал совершенно по-другому, и никто не мог с ним справиться. Олег Иванович первым стал играть в короткий пас и контроль мяча. Гвардиола делал это уже позже. Романцев первым начал использовать схему, в которой во флангах было преимущество за счет забеганий», — сказал Семин «СЭ».

Также бывший тренер «Локомотива» отметил вклад Романцева в отечественный футбол.

«То, что он в свое время внес в наш российский футбол, неоценимо. Его громадная заслуга — количество болельщиков, которые прибавились в годы его работы и побед. А именно: девять чемпионских титулов и четыре победы в Кубке страны! Сегодня я хочу поздравить Олега Ивановича и пожелать ему крепкого здоровья. Надо возвращаться в «Спартак» в любом качестве. Тогда пойдут победы. Потому что тот опыт, который есть у него, мы не должны потерять. Удачи и здоровья Олегу Ивановичу», — добавил Семин.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Юрий Семин
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