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Юсупов рассказал, как проходят тренировки «Сочи» под руководством Бердыева

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов рассказал о том, какого играть под руководством Курбана Бердыева.

«Уже 15-20 лет все плюс-минус одинаково подходят к футболистам. Немножко по тактике сейчас поменялось, но это долго объяснять.

Бывают тактические занятия, на которых да, там передвигает что-то. Так прям чего-то сверхъестественного нет. Мы все-таки не один год в футболе, поэтому быстро стараемся все выполнить. Когда-то получается, а когда-то нет», — заявил Юсупов «Известиям».

«Сочи» объявил о назначении 70-летнего Бердыева на пост главного тренера команды в декабре 2022 года. Клуб на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.

 

Источник: https://iz.ru/1492079/aleksei-fomin/pri-fedotove-i-garanine-sochi-igral-avantiurnei-chem-pri-berdyeve
Артур Юсупов
ФК Сочи
Курбан Бердыев
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