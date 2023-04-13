Захарян назвал самую нелепую новость про себя за последнее время

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян в интервью «СЭ» назвал слухи о его переходе в турецкий «Галатасарай» самой нелепой новостью, что он читал про себя за последнее время.

— Самая нелепая новость, наверное, была про «Галатасарай». Там все так раскачали: все-все-все, уже контракт оформлен. А на самом деле, я сразу там сказал «нет». Я сижу, читаю: по ходу дела, я уже в «Галатасарае». Думал, может, без меня решили там что-то. А на самом деле, мне сказали, что есть предложение, я сказал — нет. И все, — сказал Захарян.

21 февраля инсайдер Николо Скира заявлял, что турецкий клуб близок к покупке 19-летнего россиянина за 13 миллионов евро и готов предложить ему контракт до конца июня 2027 года с зарплатой 1,9 миллиона евро в год. Позже новость получила свое развитие — по информации различных источников «Галатасарай» уже договорился с «Динамо» по трансферу игрока. Однако в итоге переход так и не состоялся.

Третий год подряд мы записываем интервью с Арсеном Захаряном. Мы задаем ему одни и те же вопросы, чтобы посмотреть, как он изменился за прошедший год.