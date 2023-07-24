Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч FONBET Кубка России

Полузащитник Арсен Захарян прилетел с командой в Нижний Новгород на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Пари НН», сообщает клубная пресс-служба.

Матч между командами состоится завтра, 25 июля, начало — 18.30 мск.

Ранее стало известно, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.