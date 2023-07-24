Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:09

Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч FONBET Кубка России

Виталий Косик
Корреспондент
Арсен Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород.
Фото ФК «Динамо»
Telegram Дзен

Полузащитник Арсен Захарян прилетел с командой в Нижний Новгород на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Пари НН», сообщает клубная пресс-служба.

Матч между командами состоится завтра, 25 июля, начало — 18.30 мск.

Ранее стало известно, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Лацио
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» близок к рекордной продаже в истории РПЛ. Клуб из Саудовской Аравии дает фантастические деньги за Малкома
Признание чемпионки. Почему интервью Загитовой выставляет фигурное катание злом
Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске
Путин подписал закон о повышении предельного возраста части военных в запасе на пять лет
Войска РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ и 46 военных под Херсоном
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дьяков — о «Локомотиве»: «Разве может команда, претендующая на золото, так в обороне играть?!»

ЦСКА продлил контракт с Матвеем Лукиным