Захарян прилетел с «Динамо» в Нижний Новгород на матч FONBET Кубка России

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Полузащитник Арсен Захарян прилетел с командой в Нижний Новгород на матч 1-го тура группового этапа FONBET Кубка России с «Пари НН», сообщает клубная пресс-служба.
Матч между командами состоится завтра, 25 июля, начало — 18.30 мск.
Ранее стало известно, что «Динамо» ведет переговоры с «Лацио» о переходе Захаряна. Говорилось, что сделка близка к завершению.
По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, итальянский клуб предложил 10+4 миллиона евро за хавбека.
В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.