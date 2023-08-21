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Сегодня, 18:44

Захарян рассказал, кто из игроков «Реал Сосьедад» помогал ему больше всего

Руслан Минаев
Арсен Захарян на презентации.
Фото ФК «Реал Сосьедад»
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Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, кто из игроков сан-себастьянского клуба помогал ему больше всего.

«Ребята все дружелюбные, очень рад здесь быть. Кто встретил в команде первым и кто станет другом? Не могу сказать, что кто-то станет моим другом, а кто-то — нет. Но в целом, не ожидал — все ребята помогли. На тренировке мне помогал Микель Оярсабаль», — цитирует игрока Okko Спорт.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.

Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
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 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
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 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
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 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
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9
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 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
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 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
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 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
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 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
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25.08 17:30
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 - : -
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Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
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Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
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 - : -
27.08 17:30
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 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
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