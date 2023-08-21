Захарян рассказал, кто из игроков «Реал Сосьедад» помогал ему больше всего

Полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, кто из игроков сан-себастьянского клуба помогал ему больше всего.

«Ребята все дружелюбные, очень рад здесь быть. Кто встретил в команде первым и кто станет другом? Не могу сказать, что кто-то станет моим другом, а кто-то — нет. Но в целом, не ожидал — все ребята помогли. На тренировке мне помогал Микель Оярсабаль», — цитирует игрока Okko Спорт.

В субботу, 19 августа, испанский клуб объявил о трансфере 20-летнего Захаряна. Россиянин подписал контракт с клубом из Сан-Себастьяна до конца сезона-2028/29.

Захарян — воспитанник «Динамо», он выступал за основную команду бело-голубых с 2020 года. Всего в составе московской команды хавбек провел 89 игр, в которых забил 19 голов и отметился 25 результативными передачами.