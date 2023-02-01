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Сегодня, 12:37

Зарема оценила интерес «Севильи» к Абаскалю: «Предлагаю без трофея не отпускать»

Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» оценила интерес «Севильи» к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

— Уверена, что Абаскаль доработает до конца сезона с той же ответственностью и самоотдачей. Я знаю, что интерес к тренеру есть в Европе, но это нормально, буднично, так сказать, и не должно повлиять на работу в «Спартаке». Отличительная черта нового поколения тренеров — 100 процентов концентрация на клубе, в котором работают. Предлагаю без трофея не отпускать.

— Кто гипотетически следующий тренер?

— Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.

33-летний специалист возглавил красно-белых в июне 2022 года. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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Матч завершен

ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
ФК Севилья
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
4
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