Зарема оценила интерес «Севильи» к Абаскалю: «Предлагаю без трофея не отпускать»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» оценила интерес «Севильи» к главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.

— Уверена, что Абаскаль доработает до конца сезона с той же ответственностью и самоотдачей. Я знаю, что интерес к тренеру есть в Европе, но это нормально, буднично, так сказать, и не должно повлиять на работу в «Спартаке». Отличительная черта нового поколения тренеров — 100 процентов концентрация на клубе, в котором работают. Предлагаю без трофея не отпускать.

— Кто гипотетически следующий тренер?

— Если гипотетически, то кто-нибудь из Казахстана или Карпин. Глебов первый трансфер, и дальше как обычно.

33-летний специалист возглавил красно-белых в июне 2022 года. «Спартак» на данный момент находится на второй строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.