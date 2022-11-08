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Сегодня, 11:05

Зарема о словах Мостового про Ваноли: «Вот кто действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой»

Зарема Салихова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна отреагировала на слова экс-полузащитника красно-белых Александра Мостового.

Мостовой, комментируя назначение бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли в «Венецию», заявил, что чемпионат России — «золотое дно» для иностранных специалистов.

«Паоло Ваноли желаю удачи в новом клубе и вернуть его в серию А, потому что форма команды и компания по продвижению прекрасны. А вот действительно достиг золотого дна, так это сам Мостовой в студии «Матч ТВ» и медийной лиге», — сказала Салихова.

Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством итальянца московский клуб выиграл Кубок России.

В понедельник, 7 ноября Ваноли подписал контракт с «Венецией» до конца июня 2024 года.

Александр Мостовой
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
Паоло Ваноли
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