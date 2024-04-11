Салихова об уходе Эшуорта: «Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом»

Зарема Салихова отреагировала на уход Эшуорта из «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на уход технического директора красно-белых Пола Эшуорта.

«Очень интересно узнать поподробнее о проектах, которые реализовал Пол Эшуорт. Первый спортивный директор под управлением Жданова, Матыцына и Хавкина оказался комом. Кто следующий: переподписанный на высокую зарплату тренер или генеральный директор-консультант?» — сказала Салихова «СЭ».

Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.