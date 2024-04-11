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Сегодня, 21:30

Источник: «Нант» интересуется защитником «Сочи» Ваней Дркушичем

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Сочи» получил предложение из чемпионата Франции вступить в переговоры о трансфере защитника сочинцев Вани Дркушича, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, предметный интерес к 24-летнему игроку проявляет «Нант». Если «Сочи» получит официальное рыночное предложение по Дркушичу, то рассмотрит продажу футболиста.

Словенский футболист выступает за «Сочи» с января 2022 года. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи в 60 матчах. Соглашение игрока с клубом действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро.

Источник: Metaratings.ru
ФК Нант
ФК Сочи
Ваня Дркушич
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