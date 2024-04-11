Мостовой об уходе Эшуорта: «Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход технического директора красно-белых Пола Эшуорта.

«Пришел непонятно откуда, заработал, поотдыхал и уехал. Пришли новые люди и по-новому будут мести метлу. Уже привык к этому в «Спартаке». В свое время я говорил: «бег по кругу», здесь то же самое. Надо к этому относиться спокойно», — сказал Мостовой «СЭ».

Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 на эту должность клуб пригласил Томаша Аморала, Эшуорт стал техническим директором.