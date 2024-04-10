Почетный президент ОКР Жуков считает, что Промес не вернется в «Спартак»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков поделился с «СЭ» мнением о будущем нападающего красно-белых Квинси Промеса.

Ранее генеральный директор «Спартака» Олег Малышев выразил надежду на то, что Промес еще сыграет за «Спартак».

«На мой взгляд, Промес уже не вернется в «Спартак». Надо из этого исходить. Думаю, он уже провел свой последний матч за красно-белых. Не вижу вариантов, при которых он может вернуться», — сказал Жуков «СЭ».

В середине марта 32-летний Промес был арестован в Дубае (ОАЭ) по запросу прокуратуры Нидерландов. Ранее суд Амстердама приговорил футболиста к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.

29 марта De Telegraaf сообщил, что Россия запросила экстрадицию Промеса из-за налогового мошенничества.