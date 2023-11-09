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Сегодня, 14:14

Зарема — о подписании Пруцева в «Спартак»: «Каттани считал, что нам необходим игрок амплуа Верратти»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Зарема Салихова, супруга бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, рассказала о периоде работы Луки Каттани спортивным директором московского клуба.

«Каттани считал, что «Спартаку» необходим футболист амплуа Верратти. Именно в Пруцеве мы увидели эти характеристики и осуществили его трансфер. Лука Катани видел «Спартак», основа которого состоит из лучших российских игроков. Сюда бы входили как выпускники своей академии, так и остальных россиян, кого реально было заполучить», — цитирует Салихову Metaratings.

Каттани работал спортивным директором «Спартака» с 2021 по 2022 годы. После ухода из российского клуба он вернулся в систему «ПСЖ».

Источник: Metaratings
Марко Верратти
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Данил Пруцев
Зарема Салихова
Лука Каттани
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