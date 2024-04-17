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Сегодня, 09:15

Защитник «Балтики» Остойич: «Верим на 100 процентов, что останемся в премьер-лиге»

Зарина Халимхонова
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Сербский защитник «Балтики» Иван Остойич в разговоре с «СЭ» оценил шансы команды сохранить место в РПЛ по итогам текущего сезона.

— Иногда не получалось и не было результата. Мы, игроки, выполняем то, что для нас готовит главный тренер. Мы верим на 100 процентов, что останемся в премьер-лиге.

— Ваш контракт заканчивается летом.

— Это ошибка. Кажется, еще год назад мой контракт был продлен на сезон. Я нахожусь в «Балтике» и пока не думаю о будущем. «Балтика» — мой клуб. И хочу остаться здесь.

Остойич выступает за «Балтику» с 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей, в которых сделал одну голевую передачу.

В чемпионате России «Балтика» занимает 14-е место, набрав 20 очков в 23 матчах.

РПЛ
ФК Балтика
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