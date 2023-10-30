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Сегодня, 19:03

Защитник «Балтики» Радмановац считает Игнашевича топовым тренером

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Защитник «Балтики» Никола Радмановац рассказал о работе под руководством главного тренера команды Сергея Игнашевича.

«Это просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола. У него можно очень многому научиться, всегда может что-то посоветовать», — цитирует Радмановаца metaratings.ru

44-летний Игнашевич возглавил «Балтику» в 2021 году. Под его руководством калининградцы заняли 2-е место в Мелбет-Первой лиге-2022/23 и квалифицировались в РПЛ.

После 13 туров калининградский клуб идет на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 11 очками.

26-летний Радмановац в сезоне-2023/24 провел 17 игр во всех турнирах и не совершил результативных действий.

Источник: Metaratings
Сергей Игнашевич
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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