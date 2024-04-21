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Сегодня, 13:07

Виллиан Роша: «Хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю»

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша выразил готовность продолжить свои выступления за московский клуб.

Действующий контракт 29-летнего бразильца с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/2025. Ранее представители агентства игрока заявили об отсутствии прогресса по новому соглашению.

«Конечно, я хочу остаться в ЦСКА. Это клуб, который я очень люблю. Болельщики ЦСКА меня уважают, ценят и любят. Так же, как и я их. Но сейчас вопрос продления контракта решается между моим агентом и клубом», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

Роша защищает цвета ЦСКА с осени 2022 года. Всего за армейцев он отыграл 61 матч, отличившись 6 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в 7 миллионов евро

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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