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Сегодня, 06:29

Егоров: «На «Краснодар» — «Динамо» стоит назначить, конечно, Безбородова»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Игорь Егоров считает, что на матчи 30-го тура «Краснодар» — «Динамо» и «Зенит» — «Ростов» стоит назначить Владислава Безбородова и Сергея Карасева соответственно.

«Считаю, что на «Краснодар» — «Динамо», конечно, Владислав Безбородов. А на «Зенит» — «Ростов» — Карасева. Я не раз говорил, что для меня Владислав Безбородов — лучший судья России. То, что он питерец, в таких матчах укладывает на последнюю полку. Считаю, что лучше его не справится никто.

Зачем мы все это допускаем: а вот, вдруг, а почему? Поверьте мне, футбольному арбитру абсолютно все равно, его земляки будут чемпионы или нет. Эти все земляческие клубы играют совершенно другую роль в судьбе одного или другого арбитра. Для меня это остается догмой. Но это моя точка зрения. Не больше, не меньше», — цитирует «РБ Спорт» Егорова.

После 29-го тура «Динамо» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 56 очков. «Зенит» располагается на втором месте (54), «Краснодар» замыкает тройку (53). В последнем, 30-м туре «Динамо» сыграет в гостях с «Краснодаром», а «Зенит» примет на своем поле «Ростов».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-egorov-nikto-luchshe-bezborodova-ne-spravitsya-na-matche-krasnodar-dinamo/
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Ростов
Владислав Безбородов
Игорь Егоров
Сергей Карасев (судья)
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