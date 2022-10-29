Защитник «Химок» Чежия рассказал, удастся ли команде не вылететь из РПЛ

Защитник «Химок» Ираклий Чежия отреагировал на очередное поражение команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

— Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь и столько пропускаешь. Надеюсь, мы с этим справимся и наладим игру.

— Что с Глушаковым? Был ли он в раздевалке?

— Я не знаю, мне зашивали голову после столкновения с Макаровым, я не видел. Все разочарованы поражением, на такие моменты никто даже не смотрит. Тяжело, когда пропускаешь шесть мячей.

— Получится у «Химок» выйти из этого положения?

— Будем стараться. Конечно, не хотелось бы вылетать. У нас есть задачи, хочется остаться. Понятно, что проиграли два матча с разгромным счетом, но не все потеряно. Мы будем дальше бороться, чтобы остаться в премьер-лиге.

— Говорят, что священника вызывали...

— Нормальная практика. Кто-то верующий человек. Ничего такого в этом нет.