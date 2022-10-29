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Сегодня, 17:04

Защитник «Химок» Чежия рассказал, удастся ли команде не вылететь из РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ираклий Чежия отреагировал на очередное поражение команды в матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (1:6).

— Тяжело что-то говорить, когда проигрываешь и столько пропускаешь. Надеюсь, мы с этим справимся и наладим игру.

— Что с Глушаковым? Был ли он в раздевалке?

— Я не знаю, мне зашивали голову после столкновения с Макаровым, я не видел. Все разочарованы поражением, на такие моменты никто даже не смотрит. Тяжело, когда пропускаешь шесть мячей.

— Получится у «Химок» выйти из этого положения?

— Будем стараться. Конечно, не хотелось бы вылетать. У нас есть задачи, хочется остаться. Понятно, что проиграли два матча с разгромным счетом, но не все потеряно. Мы будем дальше бороться, чтобы остаться в премьер-лиге.

— Говорят, что священника вызывали...

— Нормальная практика. Кто-то верующий человек. Ничего такого в этом нет.

«Химки» продлили серию без побед до 15 матчей. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ (9 очков).

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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ФК Химки
Ираклий Чежия
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