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1 апреля, 18:19

Защитник «Краснодара» Волков — о Мусаеве: «Сейчас мы больше играем в атаку»

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Защитник «Краснодара» Сергей Волков ответил на вопрос об изменениях в команде после назначения Мурада Мусаева на пост главного тренера.

40-летний специалист возглавил «быков» 14 марта. Под его руководством клуб сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1) в матче 22-го тура РПЛ.

«Не скажу, что сильно что-то поменялось. Да, какие-то рисунки и идеи игры новый тренер вносит, многие с ним работали ранее. Сейчас мы больше играем в атаку. Он и его тренерский штаб пришли с позитивом, показать, что все хотят добиться желаемого результата. У нас все работают, как и прежде. Ничего не изменилось. Все отдаются на 100 процентов. И каждый в голове думает, что мы можем взять этот чемпионат», — цитирует Волкова «РБ Спорт».

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

6 апреля краснодарская команда проведет выездной матч против «Пари НН».

Источник: «РБ Спорт»
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
Сергей Волков
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