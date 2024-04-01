Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

1 апреля, 18:05

Нигматуллин — о переходе Митрюшкина в «Локомотив»: «Давно нужно было укрепить скамейку»

Telegram Дзен

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о переходе голкипера «Химок» Антона Митрюшкина в московский клуб.

28-летний футболист присоединится к железнодорожникам по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

«Судя по всему, Гильерме скоро уйдет из «Локомотива» и остаются два молодых вратаря, один из которых тоже уходит, так как не продлевает контракт. «Локомотиву» давно нужно было укрепить скамейку, и Митрюшкин, как опытный и квалифицированный игрок, возможно, сможет занять эту роль, которая от него требуется. Но оценивать этот трансфер как конкуренцию Лантратову не стоит», — сказал Нигматулин «СЭ».

В текущем сезоне Митрюшкин провел 10 матчей за «Химки» во всех турнирах, в которых пропустил 9 голов и 6 раз отыграл на ноль. За подмосковный клуб россиянин выступает с июля 2022 года.

До «Химок» футболист играл в дрезденском «Динамо», «Фортуне», «Сьоне» и «Спартаке». Вратарь является воспитанником красно-белых.

(Константин Передерий)

Антон Митрюшкин
Руслан Нигматуллин
Первая лига
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
10
Обсудить
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за поломки автобуса
«Каждый тренер должен оставить след в душе ребенка». Сергей Овчинников — о тренерстве, Семине, Черчесове, Романцеве и главном конкуренте
Путин поручил опережающими темпами повысить МРОТ до 35 тыс. рублей к 2030 году
МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ефимова довольна результатом «Спартака» в матче с «Уралом»: «Лучше, чем поражение»

Защитник «Краснодара» Волков — о Мусаеве: «Сейчас мы больше играем в атаку»