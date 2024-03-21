Защитник «Спартака» Бозов заявил о готовности стать новым Джикией: «Думаю, все будет!»

Защитник Никита Бозов из молодежной команды «Спартака» в интервью «СЭ» выразил мнение о возможной роли капитана в основе красно-белых.

— Ты был капитаном в юношеских командах «Спартака», в молодежной сборной... Видишь себя новым Джикией?

— Хотелось бы, но покажет время. Мне нужно стараться дальше и много работать. Думаю, все будет!

Действующий контракт 30-летнего футболиста с клубом истекает 31 мая 2024 года. В нынешнем сезоне РПЛ он сыграл за красно-белых 7 матчей.

Зарина Халимхонова