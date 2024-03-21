Генеральный секретарь РФС Митрофанов: «Не устраивает посещаемость РПЛ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что его не устраивает посещаемость матчей чемпионата России.

«Футбол остается самым популярным видом спорта, в том числе по ТВ-рейтингам. Там неплохие цифры. Можно мечтать, чтобы они были еще лучше, но есть объективные факторы, такие как отстранение от международных матчей. Это тоже влияет. Что касается посещаемости, то она нас не устраивает. Тут были свои обстоятельства: и пандемия, и Fan ID, но при организации работы с болельщиками эти показатели должны расти», — приводит слова Митрофанова «Чемпионат».

В феврале министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Fan ID не будет отменен. Он отметил, что решение о введении карты болельщика направлено на обеспечение безопасности на стадионах.

По итогам первой части сезона РПЛ-2023/24 средняя посещаемость матчей составила 10 655 зрителей. В сезоне-2022/23 этот показатель был равен 9426.

Карта болельщика (Fan ID) действует в РПЛ с сезона-2022/23, с 1 декабря 2022 года она обязательна для прохода на все матчи чемпионата России.