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30 марта, 10:43

Вахания — о победе над «Динамо»: «Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Ростова» Илья Вахания подвел итоги матча против «Динамо» (4:1) в 22-м туре РПЛ.

«Это долгожданная первая выездная победа в этом сезоне. Не знаю, стала ли наша игра лучшей, посмотрим на разборе, но она получилась. Чем обусловлена такая крупная победа? Мы вышли с отличным настроем и играли так, как должны были. Не скажу, что перед матчем было предчувствие разгрома соперника, просто постарались воплотить на поле все задуманное», — цитирует Ваханию «Евро-Футбол.Ру».

Команда Валерия Карпина с 30 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Динамо» (38 очков) осталось на третьей строчке в РПЛ.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Илья Вахания
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