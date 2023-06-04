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Сегодня, 09:23

Самошников: «Для себя решение по будущему принял. «Рубин» делал предложение»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопрос о своем будущем.

— Принял решение о будущем? Для себя — да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. Давайте пока оставим это втайне, ладно? — приводит слова игрока «РБ Спорт».

— То, что вы сказали, означает, что уже подписали.

— Возможно.

— Это «Локомотив»?

— Возможно.

— Как видите свое будущее?

— Играть в РПЛ, прогрессировать.

— «Рубин» вам делал предложение или вы заранее для себя все уже решили?

— Клуб делал предложение. Но у меня все было уже решено.

В текущем сезоне 25-летний Самошников провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Илья Самошников
ФК Рубин (Казань)
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