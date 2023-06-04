Самошников: «Для себя решение по будущему принял. «Рубин» делал предложение»

Сегодня, 09:23
Защитник «Рубина» Илья Самошников ответил на вопрос о своем будущем.
— Принял решение о будущем? Для себя — да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. Давайте пока оставим это втайне, ладно? — приводит слова игрока «РБ Спорт».
— То, что вы сказали, означает, что уже подписали.
— Возможно.
— Это «Локомотив»?
— Возможно.
— Как видите свое будущее?
— Играть в РПЛ, прогрессировать.
— «Рубин» вам делал предложение или вы заранее для себя все уже решили?
— Клуб делал предложение. Но у меня все было уже решено.
В текущем сезоне 25-летний Самошников провел 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.