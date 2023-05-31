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Сегодня, 10:30

Защитник «Спартака» рассказал о загадочной смерти брата

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Мария Маркова
Шеф-редактор по специальным проектам
Алексис Дуарте.
Фото ФК «Спартак»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте в интервью «СЭ» рассказал о смерти своего брата, случившейся четыре года назад.

— В какой-то момент у него на коже стали появляться болячки. При этом никакой боли не было. Мы решили поехать в больницу и проверить, в чем дело. Брату ввели какое-то самое обычное лекарство, после чего у него остановилось сердце. Мы позвонили маме, вся семья приехала в больницу... Нас вывели из палаты сразу же после первой остановки сердца. Потом, как сказали врачи, случилось еще две. В итоге в реанимации его уже не смогли спасти — брат умер. Ему было всего 12 лет... — рассказал Дуарте.

В настоящее время футболист носит кулон с изображением мальчика в память о нем.

Алексис Дуарте. Почему выбрал Россию, адаптация в «Спартаке», смерть брата. Интервью Алексиса Дуарте
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Алексис Дуарте
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